大盛り上がりだった、日本対チュニジア戦。21日のお昼にキックオフし、メキシコに向けて、日本国内からも多くのサポーターが声援を送りました。午後3時過ぎの渋谷スクランブル交差点では、信号が青になると、一斉に横断歩道に入り、日本の勝利を喜び合うサポーターの姿がありました。決勝トーナメント進出に向けて大きく前進したチュニジア戦。現地で、そして日本全国で、試合前からボルテージは最高潮になり、多くの人が声援を送