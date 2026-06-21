サッカーのW杯北中米大会で20日（日本時間21日）、日本代表がチュニジア代表を4−0で勝ち、1次リーグ突破へ前進した。次々とゴールが決まり、日本の最多得点記録を更新する大勝にサポーターらが歓喜した。東京タワーに隣接した「スターライズスタジオ」（東京・港区）では約400人が総立ちとなった。日本代表選手に「ちょっとだけ似ている」と評判のモノマネ集団「ちょいまねジャパン」メンバーも会場で大興奮。チュニジア戦で2得点