森保一監督が率いる日本代表は、現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第２節でチュニジア代表と対戦した。開始４分に鎌田大地のゴールで先制した日本は、31分に上田綺世のミドル弾で追加点を奪い、２点リードで前半を終える。後半に入ってもゲームの主導権を握り、69分に伊東純也が３点目を奪えば、84分には上田が自身この日２点目となるダメ押しゴールを奪取。４−０で大勝した。