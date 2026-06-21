日本代表は現地６月20日に行なわれた北中米ワールドカップのグループF第２節で、チュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。４−０の快勝を収めたそんななか、スタジアムの熱狂を伝える“舞台裏映像”が話題を呼んでいる。国際サッカー連盟（FIFA）は同日、公式Xで「スタジアムの実況アナウンサーの視点：日本が先制点を挙げた。ワールドカップ通算1,000試合目の試合だ」と題した動画を公開。日本の先制ゴ