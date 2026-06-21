北中米Ｗ杯の初戦オランダ戦（２−２）では、途中出場で鎌田大地の同点弾を演出する豪快なヘディングシュートを放った。２節のチュニジア戦で、小川航基は再び、ベンチスタート。日本代表は４−０で快勝したなか、背番号19の出番は訪れなかった。試合後に小川は自身のインスタグラムを更新。ハッシュタグに「# みんな最高」「# ワールドカップ」と記した投稿で、決意の“７文字”を綴る。 「次は俺がやるよ」次節は現