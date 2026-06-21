国民的人気の『ちびまる子ちゃん』は2026年で原作連載開始から40周年。これを記念して、エスニックファッション・雑貨ブランド「チチカカ」とのコラボアイテムの再販が決定しました！秘蔵イラストを使った2柄はエキゾチックな雰囲気が満点。いつもの『ちびまる子ちゃん』のほのぼのイメージとはひと味違う世界観を楽しめますよ〜っ!!【限定のオリジナルデザイン】今回のコラボレーションで使われているのは、『ちびまる子ちゃん』