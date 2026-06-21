レジ打ちは「誰にでもできる仕事？」【漫画】本編を読む「スーパーのレジ打ちなんて、誰にでもできる仕事だろ？」――。そんな心ない言葉を投げかけられた経験を漫画にし、SNS上で大きな注目を集めているのが、狸谷(@akatsuki405)さんの人気シリーズ『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』の1編「だれにでもできるおしごとですね」だ。日々、多くの利用客が訪れるスーパーの裏側では、単なる精算業務にとどまらない複雑な業