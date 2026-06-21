2024年の能登半島地震の被災地・石川県能登町で初めてとなる「震災復興公営住宅」の建設が21日から始まりました。起工式には能登町の吉田義法町長や、復興公営住宅を施工する大東建託の竹内啓社長らが出席しました。能登町では5つの地区であわせて260戸の復興公営住宅の建設を予定していて、宇出津と松波の2地区で工事が始まりました。宇出津では30戸、松波では27戸が予定され、木造3階建てとなります。◇能登町・吉田義法町長…「