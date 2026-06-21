FIFA ワールドカップ 2026日本代表はきょうチュニジアと対戦し、見事勝利を収めました。札幌では号外が配られました。（配る人）「号外です！日本勝利です！」ワールドカップで日本代表はチュニジアと対戦し、上田綺世選手が2ゴールを決めるなど、4対0で圧倒的勝利をつかみました。（ スポーツバー客）「わー！！！」札幌市内のスポーツバーではおよそ50人がエールを送りま