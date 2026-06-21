伊佐市ゆかりの武将・新納忠元の生誕500年を記念したイベントが行われました。伊佐市で開かれた新納忠元フェスティバル。戦国時代の伊佐の武将で島津家に仕えた新納忠元は、武功者を数える際、最初に名前が挙がる人物だったことから「親指武蔵」とも呼ばれました。新納忠元の歴史や人柄についての講演や新納家にルーツをもつという俳優・新納慎也さんが登壇し、トークショーも行われました。(俳優・新納慎