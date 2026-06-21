俳優の山崎賢人（※崎は「たつさき」）さんは6月21日、自身のInstagramを更新。俳優・山田裕貴さんとのツーショットを披露しました。【写真】山崎賢人、山田裕貴とのツーショット！「キングダムコンビ！！」山崎さんは「今日22:30〜日本テレビ『メシドラ』に出演してます！ メシも、美味くて、馬にも、乗れて 楽しかった！！！」とつづり、2枚の写真を投稿。俳優・山田裕貴さんと同じポーズでのツーショットやカウボーイハットをか