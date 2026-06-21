プロ野球のヤクルト―広島戦でグッズを手に応援する参加者＝21日午後、神宮球場事件や事故で親を亡くした子どもたちを元気づけようと、警視庁は21日、神宮球場で行われたプロ野球のヤクルト―広島戦に、当事者の親子ら8家族30人を招待した。同庁の卯野順犯罪被害者支援官は「悲しい経験をしている子どもが将来、夢や希望を持って成長してもらえるきっかけになれば」と話した。子どもたちはユニホームを着て、手にしたグッズを