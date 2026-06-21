東北４県にまたがる太平洋沿岸部の長距離自然歩道「みちのく潮風トレイル」を活用したウォーキングイベント「みちのく潮風トレイルウォークｉｎ相馬ｗｉｔｈポケモンローカルＡｃｔｓ」（環境省など主催、読売新聞社など後援、日本航空・ＪＴＢ特別協賛）が２１日、福島県相馬市で開かれた。雨天のため長距離コース（約１０キロ）が中止となり、２７３人が約６キロの短距離コースに参加。同市民会館を出発し、東日本大震災から