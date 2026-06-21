6月18日、競輪のグレードレース『第77回GI高松宮記念杯競輪／第4回GIパールカップ』のイベントゲストに登場した益若つばさの投稿が話題になっている。【写真】美スタイルが際立つ！競輪ユニフォームを着用する益若つばさ益若つばさデザインのユニフォームこの日、決勝戦が行われた『G1パールカップ』選手が勝利者インタビューで着用するユニフォームデザインを手がけた関係で、ゲスト出演した益若。公営競技は車券などを購