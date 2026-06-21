◇プロ野球パ・リーグ ロッテー楽天(21日、ZOZOマリン)ロッテの先発・小島和哉投手は、7回112球を投げ2失点で降板となりました。初回は2アウトから連打を浴び先制を許した小島投手。それでも直後にロッテ打線が奮起し、佐藤都志也選手と山口航輝選手の連続タイムリーで逆転します。援護を受けた小島投手は2回の先頭・村林一輝選手の3塁打を浴び、犠牲フライで1点を返されるも、以降はヒットを許さず。3回からは2イニング連続での三