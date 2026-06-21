広島が２１日のヤクルト戦（神宮）に２―１で競り勝ち、２連勝とした。交流戦明けのカードを勝ち越し、ヤクルト戦では昨年５月以来となるカード勝ち越し。セ・リーグ相手には４カード連続の勝ち越しとなり、借金を１２に減らした。赤ヘル打線は初回二死満塁、２回二死二塁、４回二死二、三塁と再三の好機をつくりながら、得点を奪えなかった。それでも０―０の５回二死一、二塁で小園海斗内野手（２６）が左翼線へ２点適時二塁