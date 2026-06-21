「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６パブリックビューイング（ＰＶ）日本代表対チュニジア代表戦」が２１日、東京・渋谷のＭＩＹＡＳＨＩＴＡＰＡＲＫで開催された。イベントには元日本代表ＭＦ稲本潤一氏のほか、男性アイドルグループ「ＪＯ１」の白岩瑠姫と「ＩＮＩ」の西洸人、フリーアナウンサーの永島優美が登壇。会場に集まった約１００人のサポーターとともに声援を送った。メキシコ・モンテレイで開催されたチュニジア