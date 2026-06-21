死因を究明する法医学は、命を守るためにも役立つ。鳥取大学医学部教授の飯野守男さんは「万が一、刃物で襲われた場合は、腹より胸と首を守ったほうがいい。また、刺さった刃物は絶対に抜いてはいけない」という――。（第2回）※本稿は、飯野守男『法医学教授が教えている死体の授業』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／izzzy71※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／izzzy71■50代女性が「無免許の