巨人が２１日の中日戦（東京ドーム）に３―５で敗戦。３点リードの８回に登板した大勢投手（２６）が味方の守備も絡み、４失点ＫＯに終わり、まさかの逆転負けを喫した。８回に?ドームの悲劇?が待っていた。先発・井上が６回途中無失点とゲームメークすると、打線も初回にダルベックの適時打から先制点を奪取。その後も４回に泉口のソロ、６回には再び泉口の適時打で得点を重ね、３点のリードを奪って試合終盤へと突入した。