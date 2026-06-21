オリオールズ戦で見せた好守【MLB】オリオールズ 3ー2 ドジャース（日本時間21日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は20日（日本時間21日）、本拠地で行われたオリオールズ戦に先発登板した。4回には好フィールディングを披露し、ピンチ拡大を防いだ。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」も、右腕が見せた“猛チャージ”に称賛の言葉を並べた。連打を浴びて迎えた4回無死一、二塁のピンチ。ここで打席に入った6