15億ウォン（約1億6000万円）の詐欺被害によりジムを閉鎖したトレーナーのヤン・チスンが、ボーイズグループSHINHWAのイ・ミヌに共感した。去る6月20日、韓国で放送されたKBS2『家事をする男たち』シーズン2では、ダイエットのためにヤン・チスンに会った歌手パク・ソジン姉弟の姿が捉えられた。【写真】イ・ミヌ、11歳下妻と日本活動時に出会っていたこの日、ヤン・チスンはパク・ソジンに「1年ほど、僕に教われば（俳優キム・）