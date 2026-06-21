来年１月３０日にエスコンで開催されるＳＶリーグのオールスターをＰＲするため、５月に引退した清水邦広コーチ（大阪ブルテオン）と野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）、外崎航平（ヴォレアス北海道）、山田滉太（北海道イエロースターズ）の３選手が２１日、日本ハム―ソフトバンク戦が行われたエスコンに来場した。試合前に清水コーチがファーストピッチを務めると、試合中のきつねダンスには４人全員が参加し、ファンを盛り上