８大会連続８度目のＷ杯に挑む日本が、サッカー北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦でチュニジアに４―０で快勝し、勝ち点を４に伸ばした。現地・メキシコや日本で応援した芸能人から祝福の声があがっている。お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太朗は２１日、自身のインスタグラムを更新。「ワールドカップ現地へ代表を応援しに弾丸でメキシコへ！大勝を見届けましたので帰国します！このまま優勝まで見届けたかったけど、スウェーデン