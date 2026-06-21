バスケットボール女子日本代表が２１日、味の素ナショナルトレーニングセンター（東京・北区）で９月のW杯（ドイツ・ベルリン）に向けた強化合宿を報道陣に公開した。バセドウ病を公表した２１年東京五輪銀メンバーのＰＦ宮沢夕貴主将が練習後、取材に応じ「病気と向き合いながらも、選手として、主将として日本を引っ張っていきたい」と、覚悟を示した。昨年１１月頃、体調がすぐれず、同１２月に病院を受診し、甲状腺ホルモ