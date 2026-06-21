第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の愛媛大会の組み合わせ抽選会が２１日、行われた。７１チームが出場。７月５日に開会式を行い、１１日から１回戦を実施。順調に日程が消化されれば、決勝は７月２６日に行われる。春季四国大会を初制覇した新田が勢いに乗る。最速１４４キロ右腕の築山が安定し酒井・木下を中心とした打線で、５年ぶりの聖地を目指す。強力打線で爆発力がある松山聖陵や渡辺翔、永