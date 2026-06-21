2017年のデビュー以降、モデルや俳優として活躍中の水沢林太郎さんにインタビュー！今回は、Huluにて独占配信中のドラマ「メルカトル・ナイト」で演じた役についてから、作品の見どころまでたっぷりとご紹介します。気取らずフラットな水沢さんの姿にキュンとすること間違いなし♡水沢林太郎のやすみじかんモデルとしても俳優としても、気取らず、飾らず、いつでも自然体……そんなナチュラルな空気をまとう水沢林太郎。まる