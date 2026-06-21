◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２１日・横浜）阪神・大山悠輔内野手が、先制の適時打を放った。０―０の３回２死一、二塁。尾形が外角に投じた初球１５４キロ直球を迷いなく振り抜き、中前にはじき返した。今季の横浜スタジアムでの打率７割超の“ハマスタ男”。続く高寺も右翼線を破る適時二塁打を放ち、この回２点を先取した。