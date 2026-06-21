横浜発ギフトスイーツブランド「横浜バニラ」から、体温でとろけるような口溶けが魅力の《”口溶け”生バニラチーズケーキ》が登場。高島屋オンラインストアで大きな反響を呼んだ話題の商品が、2026年6月24日（水）より横浜高島屋店と大阪高島屋の期間限定ポップアップストアでも販売されます。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への夏の贈り物にもぴったりな注目スイーツです♡ バニラが主役