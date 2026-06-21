「高松宮記念杯競輪・Ｇ１」（２１日、岸和田）古性優作（３５）＝大阪・１００期・ＳＳ＝が寺崎浩平（福井）マークからゴール前で差し切り、２０２３年以来３回目となる高松宮記念杯優勝を飾った。Ｇ１は前回の日本選手権（平塚）に続く１０回目。直線で中を割った簗田一輝（静岡）が２着で３着は犬伏湧也（徳島）。寺崎は落車滑入４着、郡司浩平（神奈川）は落車棄権となった。先頭でゴールした瞬間も古性には歓喜の感情な