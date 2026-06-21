お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、21日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演し、思春期にファンだった大人気アイドルにまつわるエピソードを語った。この日はマツコ・デラックスと同世代の1972年生まれのタレント、アスリートらが集結。第2次ベビーブームやバブル崩壊、就職氷河期など当時の思い出を語り合った。好きだったアイドルについては、ケンコバが南野陽子の名を挙げた。部屋にポスタ