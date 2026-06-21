タレント・中山秀征が２０日（日本時間２１日）、サッカーワールドカップ北中米大会の日本対チュニジア戦が行われるメキシコのモンテレイスタジアムに出現。現地からレギュラー番組「シューイチ」（日本テレビ系）に中継で生出演した。中山は２０日（日本時間）の同番組を、日本戦観戦（中継）のため、途中で抜け、空港に向かっていた。まさに綱渡りの弾丸旅だったが、２１日（日本時間）の同番組には無事に出演。スタジアムで