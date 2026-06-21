チュニジア戦に臨んだ森保ジャパンがゴールラッシュ。4-1で快勝し、決勝トーナメント進出に大きく近づく勝ち点3を手にした。オランダ戦から先発メンバー4人を入れ替え、伊東純也や田中碧などが出場し、20日（日本時間21日）、メキシコのモンテレイ・スタジアムでチュニジアとの運命の第2戦が行われた。ワールドカップ通算1000試合目のメモリアルゲームとなったチュニジア戦。初戦で大敗し、後がないチュニジアが積極的にシュートを