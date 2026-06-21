現代社会において、重要なインフラとなっている携帯電話。しかし、通信契約を失った人々は、行政機関の支援や就労の機会から遠ざけられているといいます。株式会社アーラリンク（東京都豊島区）が運営する通信困窮者支援事業『誰でもスマホ』が実施した調査によると、携帯電話がない期間に応募した人の約7割が「採用ゼロ」だったことがわかりました。【調査結果】携帯電話が契約できない期間はどのように仕事を探した？調査は、一