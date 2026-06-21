FF化と電動化で進化した新グレード2026年4月22日、BMWジャパンが「X2」に新グレードの「X2 sDrive20i」を発売しました。X2は扱いやすいサイズのプレミアムSUVで、スタイリッシュなクーペスタイルのデザインも特徴です。では、追加された「X2 sDrive20i」はどのような一台なのでしょうか。【画像】超いいじゃん！ これが“ちょうどいい”新たな「クーペSUV」です！ 画像を見る！（30枚以上）X2はBMWが2018年から販売しているS