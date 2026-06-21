広島県出身の元オリンピアン木村文子さんが走り方教室を開き、小学生に早く走るためのコツを伝授しました。 木村文子さん「このまま低い姿勢をキープしたまま走り出します」 エディオンピースウイング広島で開かれた走り方教室。 陸上１００メートルハードルで２大会のオリンピックに出場した木村文子さんが講師を務めました。 参加した小学１年生から３年生の約４０人は、木村さんから正しい走り