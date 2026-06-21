サッカー「ＦＩＦＡワールドカップ」日本代表の第２戦。チュニジアを相手に快勝を収め広島も歓喜に沸きました。 矢田息吹記者「いよいよ第２戦キックオフです。ミナモアの屋上、多くの人が集まっていて広島からも大きな声援が送られています」 ミナモア９階の「ソラモア広場」で行われたパブリックビューイングには約３千人が集まり、ゲストとして元日本代表の青山敏弘さんと駒野友一さんも訪れました。