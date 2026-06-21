周南市で21日、少年少女囲碁大会が開かれ熱い戦いが繰り広げられました。徳山中央棋院で開かれた少年少女囲碁大会。午前中は「段級位認定大会」が開かれ、年長の園児から中学2年生までの22人が出場しました。1人4回の対局のうち、3勝以上で昇級となるため、1つでも上の位に立てるよう参加者たちは真剣な表情で対局に臨んでいました。松崎小 2年 11級から9級へ吉田 健人さん「9級になりました。プロ棋士を目指して頑張りたい」岐山