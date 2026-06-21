新潟県長岡市は7月から水道料金を約3割値上げする。生活に欠かせない水だが、値上げの背景には何があるのか。市民の反応を取材した。 ■水道管の老朽化進み…長岡市 水道料金“約3割”値上げへ 新潟県長岡市にある理容室・中山理容所。お客の髪を洗うのは、店主の中山直人さんだ。 「蛇口をひねってから適正なお湯になるまで2分ぐらい。それがとてももったいない」 シャンプーやタオルの洗濯など多くの水を使う理