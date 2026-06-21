経営危機を公表しているJA新潟厚生連が昨年度の決算を発表。純損益は12億2000万円の黒字で、3年ぶりに赤字が解消されました。 県内11の病院を運営するJA新潟厚生連が6月19日発表した昨年度の決算によりますと、純損益は12億2000万円の黒字になったということです。 黒字化は実に3年ぶり。 国のほか、県、病院が立地する自治体などからの補助金が黒字化に大きく影響したほか、診療科の見直しや病床数の適正化などの経営計画で収