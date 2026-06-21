俳優・歌手の草なぎ剛が、自身の公式YouTubeチャンネルで初の海外ロケとして、韓国・釜山を訪れる様子が公開され、話題を集めている。【動画】“チョナンカン”草なぎ剛、韓国・釜山を訪れる草なぎは、2000年代に「チョナン・カン」として韓国に進出し、人気を集めた。今回、韓国の文化体育観光部と韓国観光公社による「はじめての韓国旅行」キャンペーンの一環として企画。草なぎが釜山を訪問し、グルメ・ショッピングや観光