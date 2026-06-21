FIFAワールドカップ2026、日本とチュニジアの試合が行われたメキシコのモンテレイでは、多くの地元の人も日本代表を応援していました。【映像】日本の記者を胴上げ!? 大盛り上がりの現地の様子試合中、パブリックビューイング会場では日本を応援するメキシコの人たち、数百人が大集結。もはや日本のホームと言っても良い雰囲気で、試合終了後は、胴上げで喜んでいました。日本代表が早い段階で合宿していたこと、初戦オラン