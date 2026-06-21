ロシアによる侵略が続くウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２０日のビデオ演説で、ウクライナ軍の無人機が露西シベリアのチュメニ州にある石油精製施設を攻撃したと明らかにした。ウクライナとロシアの国境から２０００キロ・メートル以上離れているといい、「効果的」な長距離攻撃だと強調した。ゼレンスキー氏は今回の攻撃には、改良によって射程が３０００キロ・メートルまで伸びた国産無人機が使用されたと