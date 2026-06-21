いまや世界でも指折りの人気を誇る日本人女子レスラーが、ヨーロッパ遠征で“神対応”。憧れのスーパースターを前に号泣する熱狂的なファンの姿が話題となっている。【映像】日本人女子の“神対応”に熱狂キッズが号泣日本時間21日に英カーディフで行われたWWEハウスショーに、日本人スーパースターのイヨ・スカイが参戦。花道ではこの日を待ち侘びた現地の熱狂的なユニバース（WWEファンの総称）がお手製のウェルカムボードを