サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２０日（日本時間２１日）、１次リーグＥ組でドイツがコートジボワールに２−１で逆転勝ちで２連勝とし、決勝トーナメント進出を決めた。１９９０年大会西ドイツ代表優勝メンバーのピエール・リトバルスキー氏が試合を振り返る。リティの目前半の途中からコートジボワールのペースになった。相手はフィジカルが強固で一対一が強く、カウンターに切れ味があった。スピードの