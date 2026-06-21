埼玉県久喜市の東北道上りの久喜白岡ジャンクション付近で、マイクロバスなど4台が絡む事故がありました。乗用車の単独事故から玉突き事故に発展しました。【映像】前面のガラスが割れたマイクロバス（現場の様子）午後3時ごろ、東北道上りの久喜白岡ジャンクション付近で、「車3台ほどが関係する玉突き事故」と110番通報がありました。警察などによりますと、追い越し車線で乗用車が右側のガードレールに接触する単独事故を