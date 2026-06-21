日本テレビ山本紘之アナウンサー（37）が21日、FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組の日本対チュニジア戦の生中継の実況を担当。解説を担当した、3大会連続でワールドカップに出場した本田圭佑氏と軽妙なやりとりを披露した。山本アナはサッカー経験者として知られる。柏南高から明大サッカー部へ。2学年上には5大会連続日本代表に選出された長友佑都がいた。さらに、NHK−BSで日本対チュニジア戦の解説を務め