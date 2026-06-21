メ～テレ（名古屋テレビ） 梅雨の季節、三重県尾鷲市の入浴施設で、忘れ物のタオルで作られたてるてる坊主が飾られています。 尾鷲市の「夢古道の湯」に吊るされた、色とりどりの「てるてる坊主」。 年間100枚ほどのタオルの忘れ物がある「夢古道の湯」では、梅雨の時期に訪れる人を楽しませようと、客が忘れていったタオルで毎年この時期にてるてる坊主を作っています。 梅雨明けまで飾られる予定で、タオルの