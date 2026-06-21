【モデルプレス＝2026/06/21】タレントの平愛梨が6月20日、自身のInstagramを更新。「FIFAワールドカップ26」観戦のため、現地入りしたことを報告した。【写真】夫はサッカー日本代表、美人妻の自撮りショット◆平愛梨、メキシコ・モンテレイに降臨夫でサッカー日本代表の長友佑都選手が「FIFAワールドカップ2026」に出場していることを受け、平は「I came to see the best view（最高の景色を見に来ました）」と添えて、6月21日（