「令和の峰不二子」の異名を持ち、モデルやインフルエンサーとして活躍する阿部なつきさん（26）が2026年6月4日、自身のインスタグラムを更新。友人とのランチを報告した。「夏っぽいセットアップを着てお友達とランチに」阿部さんは、「Lunch」とコメントし、セットアップを着てソファに座ったショットを含む10枚の写真を投稿した。「夏っぽいセットアップを着てお友達とランチに、、」「行きたかった可愛いフレンチにやっといけ