高松南警察署 2026年6月21日午前6時半ごろ、高松市寺井町の県道で、酒気を帯びた状態でオートバイを運転した疑いで少年(17)が逮捕されました。 警察によりますと、高松市の駐車場で「人が倒れている」と通報がありました。警察官が駆け付けたところ、オートバイの横で少年が寝ており、飲酒検知をしたところ、アルコールが基準値以上が検出されました。 その後、防犯カメラなどで調べたところ、寝る前